T A M A R als een vis in het water in het theater

Naast de theatertour is de liedjesmaakster ook druk met een band in de weer geweest. De vorige keer in Djammen, 2021, stond ze met gitarist Erik de Vries in de oude melkfabriek in Kolderveen. Inmiddels heeft ze een band om zich heen verzameld en ook dat is een mooie stap volgens haar. "Sowieso heeft het mijn muziek naar een hoger plan getild", vertelt ze. "Het effect is gewoon dat je nog drie andere mensen hebt, met wie je gewoon interactie hebt over de liedjes. En zij vullen de liedjes gewoon heel mooi aan en ze zorgen dat de teksten ook heel mooi over worden gebracht, dus de dynamiek wordt gewoon groter in de liedjes. En dat geeft mij toch ook wel meer bewegingsvrijheid."