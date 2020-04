15-jarige Casper Doets vindt explosief met metaaldetector

De 15-jarige Casper Doets uit Havelte gaat er bijna ieder weekend met zijn metaaldetector op uit in de buurt. Bij landeigenaren vraagt hij toestemming, hij smeert een broodje voor onderweg en is dan uren zoet. "Ik houd heel erg van geschiedenis en op deze manier kun je de geschiedenis ook beter herleven. Zo zie je ook echt wat die mensen hebben gedaan en hoe ze geleefd hebben."

Ongeveer twee weken geleden vond Casper een explosief van ongeveer 29 centimeter en 30 kilo. Met zijn bom keerde Casper terug naar huis. "Ik dacht eerst dat het een kanonskogel was, maar toen ik hem voorzichtig schoonmaakte vond ik een opening. "

Facebookgroep

Via een speurtocht op het internet en een Facebookgroep voor gebruikers van metaaldetectoren verwierf Casper Doets kennis over zijn vondst. Het bleek een mortierbom te zijn. Waarschijnlijk afkomstig uit de 17e eeuw en van de bekende Bisschop van Münster, 'Bommen Berend'. Hij kruiste, in zijn weg vanuit Coevorden naar Groningen, Havelte.

Casper Doets werd ook gebeld door een archeoloog uit de omgeving van Groningen. "Ik had al wel eens van mortierbommen gehoord, maar ze zijn nog nooit in deze regio gevonden. Dus dat is wel bijzonder", vertelt Casper.

Gevaar?

Maar in dezelfde Facebookgroep wijzen ook kenners Doets op het gevaar. "Iemand schreef ook: 'kijk uit, dat kan heel gevaarlijk zijn'. En bij het schoonmaken kwam er ook nog wat kruit uit. Toen heeft mijn moeder toch maar de politie en later de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) gebeld."

Doets verwacht zelf dat hij niet in gevaar is geweest. "Ik zag dat de bom en later ook het kruit erg nat waren. Hij moet heel lang in de grond hebben gezeten en was erg koud. Het kruit moet dus ook al erg oud zijn." Ook was er geen ontsteker bij.

Defensie

De EOD bevestigt de vondst van Casper Doets en heeft het explosief nu in haar bezit. De compagnie uit Den Helder zal het object op een later tijdstip gaan vernietigen. Dit in verband met de nog deels aanwezige explosieve inhoud. Ook reageert het ministerie van Defensie op het raadsel: "Het is mogelijk dat dit inderdaad een explosief uit de periode van Gronings Ontzet is. Of hij daadwerkelijk door de troepen van Bommen Berend is verschoten blijft gissen."

Casper Doets heeft er ook nog wel een idee bij: "Misschien dat die Bommen Berend wel langs de Havezaten ging om daar onderweg ook allemaal spullen te stelen. Dat is namelijk vlak bij de locatie waar ik de bom vond."