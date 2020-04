Meer wilde dieren in Drenthe door corona?

In de Drentse bossen en op de hei wemelt het van de dieren. Adders, dassen, reeën, eekhoorns, om maar eens wat te noemen. Zijn deze dieren meer te zien nu het rustiger is op straat?

Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! door Olivia uit Rolde.

Door de maatregelen tegen het coronavirus blijven we allemaal meer thuis. Velen werken ook thuis, wat er voor zorgt dat er minder verkeer is op de wegen. Woon-werkverkeer valt immers voor een groot deel weg. Eerder meldde Rijkswaterstaat al dat dit in Nederland leidt tot een toename van dieren op de weg:

Maar hoe zit dat met de wildlife in Drenthe? Boswachter Martijn Harms van Staatsbosbeheer: "Het is me nog niet opgevallen dat er op de Drentse wegen meer wild te zien is, of dat er meer reeën worden aangereden." Op de Drentse hoofdwegen, zoals de A28, de N33 en de N34 bijvoorbeeld, is een stuk minder verkeer te zien. Harms: "Maar op de binnenweggetjes zien we het verkeer juist toenemen. Mensen die tussendoor even eruit willen, gaan de natuur in. En daar kom je niet via de hoofdwegen."

Dat betekent voor Drenthe dat er op de plekken waar juist veel dieren zitten, meer verkeer is. "Hierdoor worden de dieren eerder schuwer, dan dat je ze meer ziet", zegt de boswachter.

Dieren spotten?

Op het internationale nieuws was te zien dat tijdens de lockdowns van grote steden wilde dieren door de straten struinden. Een beer in Spanje, een poema in Santiago en coyotes in San Francisco. Zomaar wat voorbeelden, en dan hebben we het nog niet over de herten, ganzen, pauwen en eenden die over heel de wereld de steden binnenwandelen.

Het lijkt er dus op dat in steden waar mensen vrijwel helemaal niet meer buiten komen, de dieren hun kans grijpen om de stad te verkennen. In Nederland zitten we niet zodanig 'op slot' dat er geen mens meer op straat is, dus soortgelijke taferelen lijken hier onwaarschijnlijk. Maar zijn in de Drentse bossen de dieren ook minder schuw geworden?

Meer mensen dan dieren te zien

Martijn Harms: "Ik zie juist dat mensen de laatste tijd meer het bos in trekken. Massaal wil ik het niet noemen, maar er is zeker een toename van bezoekers aan het bos en de hei. Mensen die normaal gesproken doordeweeks op het werk zijn, zitten nu thuis. Als die er even uit willen, trekken ze naar de natuur."

Corona heeft dus zeker wel een effect op de Drentse fauna, maar niet zoals verwacht: "We zien de dieren juist schuwer worden, doordat er meer mensen op uit trekken in het bos."

De boswachter heeft daar wel een heel belangrijke opmerking bij: "Mensen, blijf op de paden. De tijd van de reekalfjes komt er aan, dan wil je echt niet de dieren storen. Naar het bos gaan is prima, maar blijf op de paden. Doe rustig aan. En houd afstand van elkaar."

Zoek het uit

Heb jij ook een vraag? Stuur deze dan in naar Zoek het uit! Dan gaan wij op zoek naar het antwoord.