Raambezoek verboden: 'Bewoners werden geknuffeld door familie'

Een raambezoek brengen aan de bewoners van woonvoorziening Altingerhof in Beilen is niet meer toegestaan. "We kunnen niet anders op dit moment", vertelt Audrey van de Berg van zorgaanbieder Icare. "We zagen dat er zelfs geknuffeld werd tussen bewoners en familie. Dit helpt niet mee om corona buiten de deur te houden."

Het besluit om raambezoeken niet meer toe te staan viel de medewerkers van Icare zwaar, maar werd uit noodzaak genomen. "We merkten dat de bezoeken aan het raam niet verliepen zoals dat zou moeten. We hebben bij het woon-zorgcentrum een tuin waar families onze bewoners bezochten en zelfs knuffelden. Ook gingen bij raambezoeken de ramen open. Ons personeel kan niet continu politieagent spelen", vertelt Van de Berg.

Verdrietige situatie

De reacties op deze beslissing zijn op sociale media niet mals. "Mensonterend. Ze zijn nu echt gevangen. Te triest voor woorden", is bijvoorbeeld een van de reacties. Van den Berg spreekt over een verdrietige situatie. De reacties die op internet te lezen zijn, vallen de zorgmedewerkers rauw op hun dak.

"We willen corona buiten de deur houden. Door de situaties die ontstonden is dit de enige oplossing die we op dit moment voor handen hebben. Zolang we geen vervangend alternatief hebben voor de raambezoeken, blijft het verbod van toepassing", vertelt van de Berg. Voor veel cliënten is de situatie lastig te begrijpen, ook omdat een groot deel van de bewoners dementerend is.