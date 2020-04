Scholen denken na over opengaan, nog te vroeg voor concrete plannen

De tafels twee meter uit elkaar, geen ouders op het schoolplein, kinderen in kleine groepjes buiten laten spelen, lesgeven met mondkapjes op of beschermende pakken aan, werken in verschillende diensten en met kleinere klassen. Een hele opsomming met mogelijke scenario's over hoe scholen in de toekomst weer open kunnen. Maar voor het maken van concrete plannen is het nog te vroeg, laten meerdere Drentse scholen weten.

"Natuurlijk denken wij na over hoe we op kunnen starten", reageert CKC Drenthe bestuurder Albert Velthuis. "Maar de meest cruciale vraag is, wat gaat het Rijk doen en wat gaat de regering zeggen? Ik weet nu niet waar ik over na moet denken." Want om een duidelijk plan op te stellen, moet er eerst duidelijkheid zijn wat wel en niet mag.

Velthuis: "Ik weet nu gewoon niet welke ruimte ik krijg. Dat ouders buiten het schoolterrein blijven dat lijkt mij logisch. Maar gaat 1,5 meter de norm worden?" Dit beeld herkent Jeroen Kleyberg van scholenstichting PrimAH. "Er zijn heel veel variabelen en we hebben echt geen idee wat er 21 april uit gaat komen. Eerder had ik twee brieven klaarliggen voor de ouders. Maar nu heb ik geen idee."

1,5 meter-samenleving

Premier Mark Rutte deed vorige week een voorzet van mogelijke scenario's. De premier wil dat schooldirecteuren nadenken over hoe ze dit mogelijk kunnen organiseren. Zo gaf hij aan dat scholen alvast na kunnen denken over het organiseren van het brengen en halen van kinderen naar school, lesgeven voor bepaalde klassen in de ochtend en voor andere klassen in de middag.

En de premier wil dat scholen nadenken over hoe de 1,5 meter op de scholen ingevoerd kan worden. Deze laatste maatregel is vooral een uitdaging vinden de scholen. "Hoe doe je dit met spelende kinderen op het plein? Die willen ravotten en samen spelen. En hoe richt je een school op deze 1,5 meter in?" vraagt Velthuis van CKC Drenthe zich af.

Kinderen en overdraagbaarheid virus

Bij alle scholen staat de veiligheid van kinderen en de medewerkers voorop. Het RIVM onderzoekt op dit moment de overdraagbaarheid van het virus door kinderen. Een belangrijk onderzoek die invloed heeft op de uitwerking van de verschillende scenario's.

"We willen graag dat de kinderen naar school en de opvang kunnen. Dat geeft rust voor kinderen, ouders en de maatschappij. Maar het allerbelangrijkste is de veiligheid van de kinderen en de medewerkers," aldus Lidi Buurman van Plateau kindcentra. "We hebben het hier ook met het crisisteam over gehad en we gaan er vanuit dat het RIVM de juiste besluiten neemt. Daarnaast moet het haalbaar zijn. Voor het onderwijs, maar ook voor de ouders. Bijvoorbeeld als het ene kind in de ochtend naar school moet en een ander kind in de middag," aldus Buurman.

Ander scenario: scholen blijven dicht

De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden pas na dinsdag verwacht. En dus houden de scholen ook rekening met het scenario dat ze nog even dichtblijven. "Het moet wel veilig zijn. En dat is lastig. We gingen 14 maart dicht en toen waren er minder besmettingen en minder mensen overleden. En dan is het wel gek dat we nu ineens open kunnen", laat Kleyberg weten.

Daarom focust Kleyberg zich ook op het verbeteren van het thuis lesgeven. "We hebben net een enquête uitgezet aan ouders over punten die goed gaan en beter kunnen. Ik heb liever dat we twee weken langer dichtgaan en dat het veilig is, dan dat we achteraf tot de conclusie komen dat het te snel was."

Vertrouwen

Mocht er een besluit zijn dan heeft Lidi Buurman er alle vertrouwen in dat er snel gehandeld kan worden. "Het eerste besluit zal genomen worden voor de kinderopvang. Gaat die open, dan kunnen we kijken wat we moeten regelen. Dan heb je tijd om het goed vorm te geven. Laten we het afwachten en ik heb er genoeg vertrouwen in dat we straks het goed kunnen organiseren. Als ik zie hoe flexibel leerkrachten bij de eerste maatregelen waren heb ik er ook nu het volste vertrouwen in dat het goedkomt."