Meppel verliest met Wiecher Schieving 'icoon van de binnenstad'

Ondernemers in Meppel zijn geraakt door het overlijden van Wiecher Schieving. De horecaondernemer was een graag geziene gast in de Meppeler binnenstad. Zonder Schieving is het stiller in de stad.

In gesprekken over Schieving valt al snel het woord markant. Vanwege zijn forse postuur viel hij op. "Maar hij had ook een heel uitgesproken mening en was behoorlijk dominant", vertelt Jaap de Boer van Herberg 't Plein. Hij werkte voor Schieving in Lord Nelson en café De Stadhouder. "Als je horecakwaliteit had, waardeerde hij dat. Ik heb nooit een discussie met hem gehad."

Schieving was onder andere oprichter van discotheek Lord Nelson en café De Kansel in Meppel. Hij overleed afgelopen maandag. Bij De Kansel is een herdenkingsplek ingericht, uiteraard met inachtname van de coronamaatregelen. 'Het is nog nooit zo stil geweest in De Kansel', valt er te lezen op de Facebookpagina.

Volgens De Boer was Schieving een 'heel grote man met een extreem klein hartje'. "Hij begon altijd hoog van de toren te blazen, maar dikte vervolgens wel in. Een beetje zoals een vader." De laatste jaren was Schieving vooral nog op de achtergrond actief. "Hij verhuurde nog wel panden, maar was vooral een raadgever."

Lord Nelson

Bertus Roodhof was dertig jaar lang dj in Lord Nelson en maakte de glorietijden in de jaren '80 en '90 mee. "Elke zichzelf respecterende artiest heeft hier op het podium gestaan. Herman Brood, Massada, Percy Sledge. En André Hazes is hier vaak geweest."

En met Hazes werd het nodige gedronken. "Had hij (Schieving) in het blad Weekend gelezen dat Hazes van de drank af was. 'Nou dat zullen we nog wel eens zien', zei hij dan. En vervolgens gingen er dienbladen vol bier de kleedkamer in. En zo zijn er de wereld aan verhalen te vertellen over die tijd."

Een van de bezoekers van Lord Nelson in die tijden was Arnold Schuurman van de Event Desk Meppel. "Als jochie van 16 ging je naar de Lord toe, daar maakte die man al veel indruk. Bij zo'n beer van een kerel ging je geen rottigheid uithalen. Hij had een stem als een brulboei", herinnert Schuurman zich.

Als er een ongecensureerde versie van het boek komt, dan wordt het een bestseller Bertus Roodhof

Ook op latere leeftijd kwam hij Schieving nog vaak tegen, op vergaderingen over de binnenstad bijvoorbeeld of in de winkel. "Als hij er was, was het nooit vervelend. Hij kreeg de hele boel aan de gang. Hij was een icoon van de Meppeler binnenstad."

Hoofdpijn

Door het overlijden van Schieving worden vele anekdotes uit het verleden weer opgerakeld. Volgens Lord-dj Roodhof was hij een man die zijn zaken op geheel eigen wijze regelde: "Had 'ie een band geboekt met heel veel managers eromheen, betaalde hij 20 euro minder voor de migrainepillen. Hij kreeg hoofdpijn van al die eisen", vertelt Roodhof. "Vervolgens belde iemand van het boekingsbureau naar iemand anders, want ze durfde niet meer te bellen naar die meneer met die harde stem."

Volgens Roodhof kan er een boek worden geschreven over het leven van Schieving. "Hij is 74 geworden, maar voor mijn gevoel is dat 148 jaar. Die man deed zoveel. En als er een ongecensureerde versie van het boek komt, dan wordt het een bestseller."