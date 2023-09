Wolf legt zich in Drenthe meer toe op het aanvallen van grootvee

De afgelopen maand zijn in Drenthe vijf grote dieren aangevallen door vermoedelijk een wolf. Eerder ging het nog om negen stuks grootvee in een heel jaar. Het gaat nu om twee runderen, een drachtige koe en een drachtige pony. En gisteren werd in de What's app-groep Wolf alert Drenthe voor het eerst melding gemaakt van een wolvenaanval op een groot paard.

Gisterochtend trof paardentrainer Christa Hoogendoorn uit Vlieghuis bij Coevorden twee van haar paarden in paniekerige toestand aan. "Het gras van de vorige nacht was niet op en dat is normaal wel zo. Ik voerde ze bij en deed de voederbak in de kruiwagen, zoals altijd. De paarden schrokken van dat geluid, terwijl ik iedere dag de voederbak in de kruiwagen doe. En dan schrikken ze nooit. Ze draaiden zich om en loerden naar de bosjes. Ik dacht: 'wat is er met jullie aan de hand?' Daarna dacht ik: 'Hier is meer gebeurd vannacht'."

Remsporen, kuilen en verwondingen

Kort daarna zag ze op wel 25 plekken in het weiland remsporen en kuilen. "Kijk, daar is een spoor van een paar meter. Dat lijkt me een teken van een strijd die hier is gevoerd", zegt Hoogendoorn.