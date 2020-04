Toyisten betrekken pand voormalig Dennenoord-terrein Zuidlaren

De eerste vrachtwagen bij het pand van de KLM Flight Academy staat klaar. Omdat de vliegschool groeit en er nieuwe studenten gehuisvest moeten worden, moest de kunstenaarsgroep wel verhuizen. Drie jaar lang hebben ze hier met plezier gezeten, maar het is tijd om te verhuizen. Het nieuwe pand biedt veel mogelijkheden.

Groeimogelijkheden

Toyisten hebben de filosofie dat de kunst voorop staat in plaats van de kunstenaar, vertelt kunstenaar Dejo. Hij draagt een rode leren jas en een gekleurd masker. "Wat wij uitdragen doet niet af aan welke locatie dan ook. Maar hier kun je wel de kunstwerken aan mensen laten zien. Je hebt heel veel atelierruimte en opslagruimte. Je kunt hier in de lengte van jaren nog groeien. We bouwen ook aan een kantoor waardoor we projecten en opdrachten uit de hele wereld kunnen produceren."

Toyisten betrekken Paviljoen Vredestein op Dennenoord-terrein Zuidlaren (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Inspirerende locatie

Het pand is groot. Aan de lange hal op de begane grond zie je aan weerskanten kamertjes. Elk kamertje kan ingericht worden tot galerij of misschien wel tot kantoor. Als je denkt dat de hal eindigt, kun je naar links afslaan. Opnieuw zie je een groot aantal kamers. Kunstenaar Dejo is blij met de ruimte. "We hebben behoorlijk wat werken die we kunnen stallen", meent Dejo. "Al met al denk ik dat het toch aardig volraakt beneden."

Dejo zal samen met de helpende anonieme kunstenaars nog een aantal keer moeten rondrijden voordat alle kunstwerken op de nieuwe plek staan. Ook kunnen de ruimtes in het pand nog een goede schoonmaakbeurt gebruiken, aangezien het al even leeg staat. Dat mag de pret niet drukken. "Dit is inspirerend; het gebouw, het bos erachter... Wat wil je nog meer?", vraagt de kunstenaar zich af.

