Tom Koekoek op kandidatenlijst SGP voor Tweede Kamerverkiezingen

De SGP heeft de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vandaag bekendgemaakt. Daarop is een plekje ingeruimd voor Tom Koekoek uit Stuifzand, die op de 22ste plek staat. Hij is daarmee meteen de enige Drent van alle 44 kandidaten van de gereformeerde partij.

Koekoek was afgelopen jaar lijsttrekker van de partij tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, met 20 jaar was hij toen de jongste lijsttrekker. Hij woont bij zijn ouders in Stuifzand en studeert Ondernemerschap en Retailmanagement in Zwolle.