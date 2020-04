Cliënten van Cosis kunnen niet werken door corona: 'De verveling begint toe te slaan'

"De verveling begint nu wel toe te slaan. Het duurt ontzettend lang. Elke dag is hetzelfde. Je beleeft eigenlijk niks", vertelt Bert Beuving.

Helpen in het huishouden

"Ik doe veel voor mijn ouders in het huishouden, zoals de badkamer schoonmaken en de wc fris houden", vertelt Ken ten Have. Hij is ook druk bezig geweest met het uit elkaar halen van plantenbakken. "Ik zie mezelf niet echt als een tuinman, maar ik ben wel nodig als er zware taken gedaan moeten worden. Dat is een goede work-out."

Samen met zijn beste vriend Niec praat Bert over familie, films, televisie- en radioprogramma's. "Ik luister naar Radio Veronica en Niec luistert naar Radio 2. Daar praten we over. Ik houd ook heel veel van soaps. Ik kijk naar Goede Tijden Slechte Tijden en The Bold and the Beautiful."

Nathalie de Jonge is veel aan het kleuren. "De kleurplaten doen we op de post voor opa en voor het ziekenhuis." Maar ze heeft zelf ook heel veel kaartjes ontvangen, boven haar hangt een hele slinger. "Van collega's, vrienden en familie."

Nathalie kleurt veel en stuurt de tekeningen op naar familie en vrienden (Rechten: RTV Drenthe)

Pret in de keuken

"Ik mis het maken van een lunch voor speciale gelegenheden. Ik heb al ideeën voor broodjes en andere nieuwe recepten", vertelt Ken. "Zowel voor omnivoren als voor vegetariërs, want daar houd ik wel rekening mee." Maar hij mist ook de pret in de keuken. "We halen grapjes uit met de anderen. Soms zitten we een beetje te feesten tijdens het doen van de taken."

Ook Bert mist de onderlinge gezelligheid. "De sfeer en de werkzaamheden. Het praatje bij het koffiezetapparaat." Bert heeft in deze periode veel steun van zijn beste vriend Niec. "Ik heb van Niec een knuffel gekregen. Overdag staat de knuffel in de woonkamer. Als ik naar bed ga leg ik de knuffel in een kistje, met een dekentje erover."

Bert (op de bank) wordt in deze periode gesteund door zijn beste vriend Niec (Rechten: RTV Drenthe)

Knuffels en high five's

Zodra Nathalie weer aan het werk kan, gaat ze eerst schoonmaken. "Dat doe ik twee keer op een dag: 's ochtends en 's middags. Dan maak ik het aanrecht, de tafels, de koffiehoek en de kassa schoon."

Bert heeft andere plannen. Hij gaat eerst de redactievloer op. "Ik ga alle vrouwen een knuffel geven en alle mannen een high-five."

Lees ook: