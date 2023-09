Stadskanaal en Nieuw-Buinen willen treinstation: 'Maakt woningbouw en campus mogelijk'

Een nieuw, gezamenlijk treinstation voor Stadskanaal en Nieuw-Buinen aan de toekomstige Nedersaksenlijn kan de welvaart in beide dorpen een enorme boost geven. De Nedersaksenlijn is een nieuwe spoorlijn door Oost-Drenthe, die Groningen en Twente met elkaar verbindt. Door zo'n station wordt het aantrekkelijk om veel woningen in de omgeving te bouwen, zo zeggen de twee gemeenten.

Daarnaast willen beide gemeenten dat er een campus komt bij het station op het terrein van de voormalige Philips fabriek waar studenten kunnen werken en leren. Dan gaat het om opleidingen voor de maakindustrie. Samen met de Nedersaksenlijn en het station moet dit er voor zorgen dat studenten in de eigen regio kunnen blijven en mensen van buitenaf in Nieuw-Buinen en Stadskanaal kunnen gaan wonen of werken.

Goed voor de economie, goed voor brede welvaart en goed tegen krimp, aldus burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal en wethouder Jeroen Hartsuiker van Borger-Odoorn.

Stop de wegtrekkende jongeren

De gemeenten zien nu veel jongeren naar Groningen of Emmen reizen voor hun opleiding. "Dat moet vanaf hier met de bus en duurt lang. Met de trein zijn ze sneller op hun school. Daarnaast is de ontwikkeling van een campus in de regio goed voor het hier houden en hier naartoe trekken van studenten. Daarmee kun je ze ook behouden voor de regio mits er weer genoeg werk is en woningen zijn", aldus Hartsuiker.