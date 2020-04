Gemeente koopt Willibrordkerk in Borger terug

De gemeente Borger-Odoorn koopt de kerk in Borger terug van de Stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk. De stichting kwam in grote financiƫle problemen door de hoge energiekosten en de exploitatie die moeilijk loopt.

De verkoop van de kerk weer terug aan de gemeente Borger-Odoorn is de uitkomst van de gesprekken tussen de stichting en de gemeente. "De energielasten bleken te groot om te kunnen dekken vanuit hun inkomsten", zo legt wethouder Niek Wind uit.

"We hebben er daarom voor gekozen om de kerk weer terug te kopen voor één euro." Hetzelfde bedrag waarvoor de stichting de kerk in 2015 van de gemeente kocht.

Gemeente betaalt openstaande energierekeningen

Ook neemt de gemeente Borger-Odoorn de openstaande energierekeningen op zich. "Dan hebben we het niet over een bedrag van een paar duizend euro, maar tussen de 40.000 en 45.000 euro. Dit zijn de rekeningen die van een paar jaar nog open staan bij ons. De kerk is groot en er is veel ruimte, dus er moet veel verwarmd worden."

Toekomst

Samen met het dorp en cultuurpodium VANSLAG, dat momenteel gevestigd is in de kerk, wil de gemeente kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn voor de kerk en de toekomst van het gebouw. "We willen kijken hoe we de kerk kunnen gaan exploiteren binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dus op een culturele, maatschappelijke manier."

Door de coronamaatregelen zullen er geen grootse bijeenkomsten plaats gaan vinden met de culturele partners en het dorp. "Een telefoontje is zo gepleegd en de lijnen liggen er wel", aldus Wind hoopvol.

'Lasten lopen jaarlijks hoog op'

Voorzitter van de stichting, Jacob Bruintjes, kan zich vinden in de oplossing. "We hebben ons de afgelopen jaren ingezet om de kerk te behouden. We hebben een half miljoen binnen kunnen halen voor de herbestemming en verbetering van de kerk. Ook zijn er nieuwe installaties. Maar helaas lukte het ons niet om voldoende inkomsten te krijgen. De lasten voor energie, schoonmaak, onderhoud, beheer, belastingen en verzekeringen lopen jaarlijks hoog op. Het is fijn dat we er met de gemeente op deze manier zijn uitgekomen."

