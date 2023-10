Nieuw onderzoek naar heraanleg spoorlijn Gieten-Stadskanaal voor STAR

Onderzoek 2018

In 2018 is er al een onderzoek geweest. Daaruit bleek dat de meest uitgeklede variant met hergebruikt spoor 6 tot 7 miljoen zou gaan kosten.

Sloots: "Dat kun je nu wel vergeten, het gaat inmiddels om veel meer geld. Maar we laten het uitzoeken en dan leggen we de plaatjes naast elkaar. Want gezamenlijk gebruik tussen Veendam, Stadskanaal en Nieuw Buinen gaat ook heel duur worden."