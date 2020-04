'We hebben harde cijfers nodig om de lockdown in het noorden op te heffen'

"Het is een interessante discussie. Maar we hebben harde cijfers nodig en die hebben we nog niet", zegt Nieters. "We moeten zeker weten dat onze potentiële besmettingen zijn gevonden en goed in kaart zijn gebracht. Dat we rondom de brandhaarden ook contactonderzoek hebben gedaan. Dat betekent dat we thuiszorg-medewerkers die risico lopen hebben getest. Dat geldt ook voor de medewerkers in verpleeghuizen en de huisartsen met al hun bijbehorende verdachte patiënten", aldus Niesters.

De hoogleraar heeft zelf ook corona gehad in de vorm van een flinke verkoudheid. Hij besmette zijn vrouw die wel flink ziek werd.

Besmettingsgraad

Om uit de lockdown te komen, is het ook erg belangrijk om te weten hoe hoog de besmettingsgraad is. Kortom: hoeveel mensen besmet één coronapatiënt gemiddeld? Dat getal moet in ieder geval onder de één zijn. Daarnaast volgt Niesters de ontwikkelingen in Denemarken met grote belangstelling. Daar zijn vandaag voor de jongste kinderen, onder strikte voorwaarden, de eerste scholen en kinderdagverblijven weer open gegaan

"Als we al die informatie verzamelen en ook de data uit Denemarken goed zijn, dan zouden we met het openen van de scholen, kleine bedrijfjes en restaurants kunnen beginnen. Maar dan moet daar bijvoorbeeld wel voldoende ruimte tussen de tafels zijn. En dan kun je dus niet met vijftig man de Mc Donalds in. Maar bijvoorbeeld groepen van maximaal dertig personen. Ik denk dat ze dat op die manier moeten doen. Om toch ook onze economie weer op gang te krijgen", verklaart Niesters.

Geen voetbal, geen TT...

Met weinig besmettingen en genoeg test- en ziekenhuiscapaciteit zou het noorden dus een bijzondere rol kunnen gaan spelen. Maar Niesters waarschuwt voor de zekerheid nog even de mensen die denken dat ze weer snel terug kunnen keren naar hun 'normale' leventje.

"We komen in een maatschappij 2.0 terecht. We kunnen niet zomaar even ergens naartoe vliegen. dat is er niet bij. Ook de voetbalcompetitie kunnen we, denk ik, wel vergeten. Ook denk ik niet dat je de TT moet doen. Of ze moeten allemaal online kijken, maar ik denk niet dat men dat wil", besluit Niesters."