Nu konijnen en later paarden: Ruben leert op Rodermarkt de kneepjes van het handelen

Wie droomt van een carrière als paardenhandelaar, doet er verstandig aan met kleinere dieren te beginnen. Ruben de Vries (7) uit Steenbergen is het levende voorbeeld hiervan. In het kielzog van zijn vader Robert struint hij menig paardenmarkt in de buurt af, om konijnen te verkopen.

Knabbelend aan een hamburger en met kleine oogjes kijkt Ruben om zich heen. Het was vroeg vanochtend. "Vijf uur", zegt hij. Niet bepaald uitslapen, maar dat maakt de jonge handelaar niet uit. "Ik vind het gewoon leuk om met papa mee te gaan."

Zo vader zo zoon

'Papa' is Robert de Vries, een paardenhandelaar met een groot netwerk die er onder meer voor heeft gezorgd dat de paardenmarkt in Norg weer helemaal tot leven is gekomen . Een bekend gezicht in paardenland, en een voorbeeld voor zijn zoon. "Ik ben nu nog iets te klein om paarden te verkopen", weet hij. Maar daar moet binnenkort verandering in komen. "Misschien als ik elf ben."

Om 8 uur 's ochtends, als de markt in Roden al ruim 2,5 uur bezig is, heeft Ruben nog weinig succes. "Ik heb nog niets verkocht", zucht hij. En dat terwijl hij toch twintig prachtige konijnen heeft meegenomen naar de Rodermarkt. "Ik koop ze van een vriend en dan verkoop ik ze weer." Voor vijftien euro per stuk, al valt er te onderhandelen.

'Nog steeds een functie'

Een paardenhandelaar uit Dokkum vertelt dat hij op dezelfde manier als Ruben is begonnen. "Ook met konijnen. Later koop je een pony, dan nog wat pony's en later paarden. Zo rol je er in."

Marktmeester en 'Volksvermaker' Albertus Lieffering beziet het met een glimlach. "Het is natuurlijk prachtig dat het bij zo'n jong iemand met de paplepel wordt ingegoten", zegt hij. "Dat is natuurlijk de toekomst van de paardenmarkt: het begint bij de jeugd."

Aan jonge handelaren heeft de markt in Roden niet te klagen. Naast de bekende 'oudere jongeren' die al jaren in het vak zitten, lopen er genoeg paardenmensen van onder de dertig jaar rond. "Dat is een trend van de laatste jaren", constateert Lieffering. "Er komt echt weer jeugd op de markt af. Daaraan kun je aflezen dat een markt als deze nog steeds een functie heeft."

'Voor later'

Ruben heeft inmiddels zijn eerste konijn verkocht. Hij zet een wit exemplaar in een kartonnen doos en neemt vijftien euro in ontvangst.