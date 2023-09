Primeur op grote hoogte; Netbeheerder controleert hoogspanningslijnen vanuit helikopter

Netbeheerder TenneT zette vandaag een helikopter in om de hoogspanningslijnen te controleren in het zuidelijke deel van de provincie. Het is voor het eerst dat het bedrijf op deze manier een inspectie doet.

Op nog geen vijftig meter hoogte vliegt een helikopter van mast naar mast tussen Hoogeveen en het Overijsselse Hardenberg. De komende tijd worden zes hoogspanningsverbindingen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel op deze wijze geïnspecteerd. "De helikopter is voorzien van speciale camera's en sensoren," vertelt Mark de Weerd van TenneT. "Daarmee maken we foto's en scans van de verbindingen. Het levert ons gedetailleerde informatie op, waarmee we ons beheer en onderhoud efficiënter kunnen inplannen."

Primeur

Voorheen deed TenneT de inspecties altijd vanaf de grond. De Weerd: "Dan gingen mensen naar de hoogspanningskabels toe om ze handmatig te controleren." 'Dat kan doeltreffender' dachten ze bij de netbeheerder, waar het tekort aan technische mankracht steeds groter wordt. De oplossing vond men in het buitenland. In bergachtige gebieden worden helikopters al jaren ingezet voor dit soort inspecties. "Dankzij deze nieuwe methode kunnen we onze werknemers inzetten op andere belangrijke projecten," legt De Weerd uit.

Omwonenden van de hoogspanningsmasten ontvingen een brief met uitleg én een advies om dieren binnen te houden. "Dat is om eventuele onrust onder dieren te voorkomen," zegt De Weerd. "Het is voor een hele korte periode dat er geluid is. Wij denken dat de overlast wel meevalt."