Kanonnen Coevorden weer op oude, vertrouwde plek: 'Schieten gaan ze zeker'

'Hartstikke mooi'

Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden had wel verwacht dat de kanonnen goedgekeurd zouden worden. "Ja, dat had ik wel verwacht, ja. Want er waren al mensen van andere schutterijen, die zeiden: Daar durven wij wel mee te schieten. Maar dat ze na drie jaar voorbereiding, goedgekeurd zijn en weer terug zijn. Daar zijn wij wel heel blij mee", zegt Herman Woltersom.

Een grote kraan takelt de twee kanonnen vanaf de vrachtwagens weer op hun plek. Als het laatste kanon weer staat, klinkt er applaus. "Hartstikke mooi", klinkt er vanuit het groepje publiek, dat op gepaste afstand staat te kijken.

Ook burgemeester Bert Bouwmeester komt de kanonnen weer bekijken en is blij dat het wapengeschut van Coevorden weer op z'n plek staat. "Het is toch wel een historisch moment. Ze horen wel bij de Garnizoensstad. Eeuwen geleden, toen er nog geen verbrandingsmotoren en vliegtuigen waren, waren dit de wapens die de hoofdstad van de provincie, wat Coevorden eeuwenlang was, verdedigden. Het vormt wel een deel van de identiteit van de stad."

Kanonnen uit 1871

De kanonnen, die stammen uit het jaar 1871, staan al jaren ongebruikt bij het Kasteel van Coevorden. Ze komen uit België en werden in 1972 door de Industriële Vereniging Coevorden geschonken aan de stad. De Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden wil de kanonnen gaan gebruiken om saluutschoten mee te voeren, bijvoorbeeld tijdens de viering van het 350-jarig ontzet van de stad in 2022.

Al is het wel de bedoeling om er eerder mee te schieten. Woltersom hoopt tijdens de jaarlijkse Garnizoensdagen in augustus, als deze dit jaar door kunnen gaan door de coronaperikelen. "We gaan gewoon door met de voorbereidingen. Maar mocht het niet doorgaan, dan stellen we het een jaar uit. Jammer dan."

"Ik hoop dat het door kan gaan", zegt Bouwmeester. "Tegen die tijd zijn we ook wel weer toe aan een feestje, lijkt me."

De test van een maand geleden (Rechten: Defensie)

