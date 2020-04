Aantal ziekenhuisopnames gestegen, ic-opnames gedaald

In de Drentse ziekenhuizen lagen vandaag om 10.00 uur meer coronapatiƫnten vergeleken met het etmaal daarvoor. In totaal lagen daar vandaag 38 mensen met het coronavirus. Gisteren waren dat er 34.

Ten opzichte van gisteren bevindt zich één patiënt minder op de intensivecareafdelingen van het Scheperziekenhuis in Emmen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, blijkt uit de dagelijkse update van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN). In totaal liggen er veertien mensen op de Drentse ic-afdelingen. Het aantal coronapatiënten op andere afdelingen van het ziekenhuis steeg met vijf naar 24.

Noord-Nederland

In totaal verblijven nu 146 coronapatiënten in niet ic-bedden in ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland en 96 op de intensive care. Dat is een stijging van 29 ten opzicht van gisteren. 55 van de 91 ic-patiënten komen niet uit Noord-Nederland, maar bijvoorbeeld uit Noord-Brabant.