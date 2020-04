'Tulpen uit Amsterdam' is het favoriete nummer om te zingen in zorginstellingen

Om een beeld te krijgen van wat er allemaal binnen de muren van een zorginstelling gebeurt, heeft RTV Drenthe zorgpersoneel gevraagd om in de instelling te filmen. De komende dagen laten we beelden zien vanuit woonservicecentrum De Weyert in Dwingeloo. Dat is een zorgcentrum van zorginstelling ZZWD. En vanuit zorgcentrum De Menning in Wilhelminaoord, onderdeel van Noorderboog.

Het personeel van zorginstellingen doet er alles aan om de bewoners toch mooie dagen te bezorgen. En ze doen er alles aan om het virus buiten de deur te houden. Maar de personeelsleden zijn ook inventief en zoeken naar oplossingen om contact te maken met de buitenwereld en met familie. Alles voor de bewoners. Zo ook in zorgcentrum De Menning in Wilhelminaoord.

Optredens, kaarten en leesvoer

Op de Facebook-pagina van Wilhelminaoord worden oproepen gedaan voor het verzamelen van tijdschriften. Dat werkt. Er is inmiddels een grote stapel leesvoer. Na een 'quarantaine' in een schuur, liggen de bladen nu verspreid door het zorgcentrum. Kinderen uit Wilhelminaoord maken kaarten die ze in een grote doos bij de ingang leggen. Binnen worden de kaarten opgehangen. En zo af en toe is er op het plein voor de instelling een optreden.

Er zijn in Drenthe zorgkoepels die dit soort optredens verbieden, omdat er te veel mensen komen kijken die geen afstand van elkaar houden. Zwaaien voor het raam mag soms ook niet, omdat het voor te veel onrust zou zorgen. En vrijwilligers die het personeel normaal gesproken ondersteunen mogen de zorgcentra ook niet meer in. Dus is er ook minder hulp.

Afstand houden

Of de bewoners binnen weten wat er speelt? Jazeker. "We zitten binnen vanwege het coronavirus", zegt mevrouw Van Kampen. Ze woont in zorgcentrum De Menning in Wilhelminaoord. Ze komt oorspronkelijk uit Wapse. "We moeten afstand houden", vult mevrouw Benjamins aan.

Samen wassen ze de kopjes af die net zijn gebruikt bij het koffie drinken. Ook dat gaat op een andere manier. Normaal zitten ze met z'n allen aan de koffie. Nu is de groep veel kleiner. "Omdat we op anderhalve meter van elkaar moeten blijven." En dat is toch minder gezellig.

Meneer Bergsma, bewoner van een appartement op de tweede verdieping, was vroeger boer. Hij gaat elke dag naar buiten om een rondje te lopen. Hij is graag buiten. Maar vanwege het virus moet hij verplicht binnen blijven. Samen met het personeel heeft hij geholpen om het balkon schoon te maken. Zo kan hij toch even buiten zijn. "Ik heb contact met mijn kinderen via de telefoon. Ik mis ze."

Tulpen uit Amsterdam

Zingen is een bezigheid die de mensen door de dag helpt. Het favoriete nummer? 'Tulpen uit Amsterdam'. Oude liedjes die ze allemaal kennen. Tulpen hebben ze ook van dorpsbewoners uit Wilhelminaoord gekregen. Om de bewoners een beetje op te vrolijken. In de kamers staan de tulpen op de vaas.

Voorlopig zitten de bewoners nog wel binnen. En dat op het moment dat het weer mooier wordt. Ze kunnen even op het balkon zitten en genieten van de zon. Aan de andere kant, zo zeggen ze, het is zoals het is. "Niet zeuren", dat is het advies van mevrouw van Kampen.