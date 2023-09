OM eist tonnen van drugscriminelen wietloods Ruinerwold

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moeten drie betrokkenen bij een hennepkwekerij in Ruinerwold ruim 959.000 euro terugbetalen aan de Staat. Dat is de winst die ze gemaakt zouden hebben met de hennepteelt die in 2020 in een loods werd ontdekt.

De 42-jarige Frans H. en zijn 50-jarige zwager Arjen L. kregen vorig jaar voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen opgelegd voor hun betrokkenheid bij de wietloods in Ruinerwold. De politie viel in februari 2020 binnen na een anonieme tip. Vervolgens werd in een aanvullend onderzoek in april dat jaar in een loods in Steenwijk ook een wietkwekerij ontdekt.

Twee medeverdachten werden vorig jaar vrijgesproken. Een vijfde verdachte, een zekere Michel, kwam er destijds van af met een schikking. Hij accepteerde een taakstraf en een boete van 60.000 euro voor zijn rol. Deze verdachte vertelde aan het Openbaar Ministerie dat de opbrengst van de wietkwekerij in Ruinerwold veel hoger lag dan ze in eerste instantie dachten.

Opbrengst hoger dan verwacht

Aanvankelijk ging het OM uit van een criminele winst van 490.000 euro, te verdelen onder de drie mannen. In plaats van 600 planten per oogst stonden er volgens deze Michel in werkelijkheid 1.278 planten.

Met in totaal zeven oogsten zouden de drie opgeteld 959.000 euro hebben verdiend. Dat geld wil het OM van Frans H., Arjen L., en deze Michel afpakken.

'Verdachten maakten minder winst'

Volgens advocaat Johan Keizer, die de verdachten bijstaat, kon er nooit zeven keer geoogst worden. Volgens hem is er vijf keer gekweekt. Bovendien werd de vierde kweek volgens hem geript nog vóór de verdachten deze konden oogsten, en de vijfde oogst werd halverwege onderbroken omdat er een pottenkijker gespot was.

Keizer komt uit op drie oogsten met veel minder hennepplanten. Ook kregen de heren volgens de raadsman maar 3.000 euro per kilo, fors lager dan de ruim 4.000 euro per kilo waar de officier van uitgaat. Dat komt omdat de cannabis van mindere kwaliteit was. De raadsman kwam uit op een criminele winst van nog geen 172.000 euro.