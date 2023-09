Krijgen nabestaanden in zaak Theodoor V. eindelijk duidelijkheid?

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de nabestaanden van mogelijke slachtoffers in de zaak rondom de verpleegkundige Theodoor V. bijpraten over het onderzoek. Nabestaanden hopen dat ze na maandenlange onzekerheid meer te weten komen over het overlijden van hun geliefden.

In een brief aan de nabestaanden schrijft het OM dat het onderzoek zo ver is gevorderd dat er meer informatie kan worden gedeeld over het overlijden van hun naasten.

Persoonlijke gesprekken

De officieren van justitie die betrokken zijn bij de zaak, gaan persoonlijk met de nabestaanden in gesprek. Het OM bevestigt dat de nabestaanden zijn uitgenodigd voor een gesprek, maar wil nog niets zeggen over de insteek.

De nabestaanden weten ook nog niet wat er tijdens de gesprekken met hen zal worden gedeeld, vertelt slachtofferadvocaat Sebas Diekstra. Hij staat meerdere nabestaanden in de zaak rondom Theodoor V. bij. "In dit soort zaken zijn zogeheten officiersgesprekken heel gebruikelijk. Het pijnlijke in deze zaak is alleen dat mensen maandenlang hebben moeten wachten op duidelijkheid", zegt Diekstra.

Update, vervolging of seponeren?

Tijdens officiersgesprekken worden slachtoffers of nabestaanden over het algemeen bijgepraat over de stand van zaken in een onderzoek. Ook wordt in dergelijke gesprekken vaak medegedeeld of het OM een verdachte gaat vervolgen of dat het een zaak seponeert.

Diekstra: "De afgelopen periode is voor de nabestaanden heel zwaar en onzeker geweest. Het was vaak een achtbaan, met een verdachte die vrij is gelaten en de medische stukken die niet worden gedeeld met het OM. De nabestaanden hopen dat er eindelijk meer duidelijk wordt over hun geliefden."