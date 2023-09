Jacintha schrijft gedichten over psychische problemen: 'Mensen herkennen zich hierin'

Als je geestelijk in de knoop zit, kan het lastig zijn om daarover te praten. Jacintha Otten uit Hoogeveen heeft een manier gevonden om zich toch goed te uiten, namelijk door het schrijven van gedichten. Haar dichtbundel Onweersbui van hoop is een succes en dat is voor haar een groot lichtpunt.

"Ik had dit nooit verwacht. Mijn Instagram stroomt vol met dm's (direct messages, red.) met mensen die zich erin herkennen en die zich daardoor beter voelen", zegt Jacintha blij. "Ik wilde het eerst helemaal niet uitbrengen en het voelt nog steeds gek dat het nu zo groot is geworden." In juli heeft ze de dichtbundel uitgebracht en die is nu meer dan 180 keer verkocht.