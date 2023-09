Eis: negen jaar cel en tbs voor dodelijk geweld op recreatiepark Erm

'Schatje, mijn handen zitten onder het bloed'

Ze zag dat haar man weer werd geroepen. Haar man stond op en liet de telefoon op bed liggen, zonder de verbinding te verbreken. Volgens de vrouw kwam hij kort daarop terug en zei hij tegen haar: "Schatje, zie je mijn handen. Ze zitten onder het bloed. Mijn hoofd is stukgeslagen, bel de ambulance." Daarna werd de verbinding verbroken. Ze had daarna een ongelooflijk angstige nacht, zei ze later tegen de politie in Nederland.

Ze wist niet hoe ze een ambulance naar Nederland moest krijgen. "Ik wist op dat moment ook niet het adres, waar hij verbleef", zei de vrouw tegen de agenten. Haar oudste zoon belde die nacht meermalen zijn vader, maar de lijn was dood. De echtgenote stuurde die nacht meerdere mails naar het uitzendbureau. Pas de volgende dag werd haar duidelijk wat er was gebeurd.

Beestachtige daden

De vrouw kwam vandaag naar de rechtbank in Assen. Ze maakte gebruik van haar spreekrecht. "Ik begrijp niet wat die man mijn Robbert heeft aangedaan. Wie zulke beestachtige daden begaat, verdient de hoogst mogelijke straf", zei ze tegen de rechters.

De vrouw stoorde zich tijdens de zitting aan de houding van de verdachte. Die kon zich van het gebeuren in Erm nauwelijks iets herinneren, zei hij. De man ontkent.

Zwijgen

"Stop daarmee, spreek de waarheid. Stop daarmee", schreeuwde de vrouw in het Pools naar de verdachte. De man reageerde daar niet op, hij bleef zwijgen. De zaak leek hem niets te doen. Dit komt waarschijnlijk voort uit de psychiatrische stoornissen die bij hem zijn geconstateerd. Volgen de deskundigen lijdt de man aan paranoïde waanbeelden en schizofrenie.

De Pool is in zijn thuisland meermalen opgenomen geweest voor deze stoornissen en slikt al jarenlang medicatie. De stoornissen worden verergerd door alcoholmisbruik. Mogelijk speelden psychoses een rol tijdens het gebeuren op het park in Erm. Volgens de deskundigen kan de daad hem, bij een veroordeling, in verminderde mate worden aangerekend. De Pool ziet niet in hoe geestesziek hij is en houdt zich slecht aan de voorgeschreven medicatie.

Tbs met dwangverpleging

Als hij niet wordt behandeld is het gevaar groot dat de man in herhaling vervalt, staat in het rapport van het Pieter Baan Centrum. Hij moet gedwongen worden verpleegd. De deskundigen adviseren tbs met dwangverpleging. De officier van justitie schaart zich achter deze conclusie. Ondanks het zwijgen en de ontkenning van de verdachte is er volgens de aanklaagster ruim voldoende bewijs dat de man de dood van zijn landgenoot op zijn geweten heeft.