Burgemeester Noordenveld vraagt Rijksvastgoedbedrijf om coulance van huur in Veenhuizen

"Welke maatregelen er genomen worden, laat ik aan het Rijksvastgoedbedrijf", meent Smid. "Maar gelet op de bijzondere situatie in Veenhuizen heb ik om coulance gevraagd." De burgemeester heeft het over het toeristische klimaat in het dorp, waar vele ondernemers van afhankelijk zijn. "Het leven in Veenhuizen ligt plat. Het Gevangenismuseum is dicht. Er zijn geen toeristen. De ondernemers moeten geholpen worden."

Onzekerheid

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zo'n tachtig monumentenpanden in Veenhuizen in bezit, maar wil deze panden afstoten. Volgens Smid zit een aantal ondernemers daarom al langere tijd in onzekerheid. Hij hoopt dat de verhuurder bij het maken van een beslissing die gedachte in acht houdt.

Kwijtschelding huur

Eerder vroeg de Ondernemerskring in het dorp aan pandverhuurder Rijksvastgoed kwijtschelding van de huur. De verhuurder wilde de huur drie maanden opschorten, maar dat zou volgens Addy Rutgers van de Ondernemerskring in de toekomst juist voor problemen zorgen.

