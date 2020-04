Kinderen stellen vragen aan arts WZA: 'Moet je met korte mouwen ook niezen in je elleboog?'

Dokter Duran van de intensive care van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen wilde ze graag beantwoorden. Dus ging verslaggever Ineke naar hem toe met de vragen van de kinderen.

Nick, 17 jaar, uit Zuidwolde: Waarom mogen we niet met contant geld betalen, maar mogen we wel de boodschappen aanraken? Dat is toch precies hetzelfde?

"De boodschappen in de supermarkt worden maar alleen door een paar mensen aangeraakt. Geld gaat de hele wereld over en het is bewezen dat op contact geld viezigheid achterblijft. Daarom mag je dus niet met contact geld betalen tijdens het boodschappen doen."

Anna Bouwman, 4 jaar, uit Beilen: Waarom heet het virus corona?

"Dat is heel makkelijk. Omdat virussen normaal rond zijn. Maar aan het uiteinde heeft dit virus nog een rondje, eigenlijk een kroon. En corona is een ander woord voor kroon."

Anoniem: Kan ik mijn verjaardag nog vieren, en hoe dan?

"Dat kan zeker, maar je kan geen mensen uitnodigen. Je kunt het alleen met je eigen gezin vieren. Maar je kunt wel met mensen videobellen of appen. Mensen kunnen een filmpje voor je maken en iedereen mag wel een cadeautje voor je deur zetten!"

Anoniem: Toen we nog lange mouwen aan hadden moesten we in onze elleboog niezen, moet dat ook met korte mouwen?

"Jazeker! Dat blijven we doen. Omdat je je handen heel veel gebruikt, moet je in je elleboog niezen. En daarom moet je ook je handen heel goed wassen als je thuiskomt, vooral als je gaat eten. Als je korte mouwen hebt, moet je ook je ellebogen wassen."

Romée Muller, 7 jaar, uit Assen: Is corona gevaarlijk voor Sinterklaas?

"We gaan er van uit van niet. Sinterklaas is al heel oud en heeft al heel veel ziektes overleefd. Dus als hij het krijgt, en we denken dat die kans heel klein is, dan zal hij het wel overleven. Maar wat we wel moeten doen is ons houden aan alle regels zodat we aan het einde van het jaar Sinterklaas terug kunnen zien in Nederland."

In dit filmpje geeft dokter Duran antwoord op alle vragen die de kinderen hebben ingestuurd.