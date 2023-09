Provincie Drenthe komt met subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen

De provincie Drenthe heeft een nieuwe subsidieregeling voor zonnecarports. De regeling bevat in totaal 150.000 euro en kan worden gebruikt voor 'solar carports' op parkeerterreinen met maximaal twintig parkeerplaatsen. Initiatiefnemers kunnen maximaal 50.000 euro aanvragen voor het financieren van funderingskosten.

Gedeputeerde Staten besloten vandaag de nieuwe subsidieregeling in het leven te roepen. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Zonnepanelen op parkeerterreinen zijn een goed voorbeeld van efficiënt ruimtegebruik. We slaan hiermee twee vliegen in één klap. De carports bieden auto's beschutting tegen het weer en leveren dankzij de zonnepanelen energie op voor de eigenaar."