'Twee weken uitstel voor rooien consumptieaardappelen helpt boer niet'

Erik Emmens uit Zeijen, zelf akkerbouwer en regiobestuurder van LTO Noord, geeft aan dat dit besluit 'een begin' is. "Maar we moeten gewoon in zijn totaliteit van kalenderlandbouw af, daar zit niemand op te wachten. Ik vergelijk het altijd met een baby, die is pas na negen maanden volgroeid en die haal je na zeven maanden ook niet uit de moeder", zegt hij.