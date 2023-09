Inwoners met kleine beurs krijgen geld van gemeente voor kermis Zuidlaardermarkt

Wie in financieel zwaar weer zit, bespaart vaak als eerste op luxe uitgaven, zoals uitjes. Daardoor kunnen mensen in armoede de verbinding met anderen verliezen. Met de Zuidlaardermarkt in aantocht, heeft de gemeente Tynaarlo daarom iets bedacht.

Mensen met een kleine portemonnee krijgen dit jaar gratis muntjes voor de kermis tijdens de Zuidlaardermarkt. "We willen sociale uitsluiting voorkomen. De kermis en de markt leven heel sterk onder inwoners, kinderen op school hebben het er heel veel over. Het is echt een happening", zo zegt een woordvoerder van de gemeente.

Sociale uitsluiting

Maar deelnemen aan de kermis is niet voor iedereen vanzelfsprekend. "Je hebt een groep mensen voor wie dat toch lastig te financieren is. Een groep die te maken heeft met geldzorgen. Maar het is belangrijk dat zoiets ook voor mensen met een kleine portemonnee mogelijk is."

Zo'n 1200 huishoudens kunnen gebruik maken van de actie van de gemeente. Dat zijn mensen die eerder de energietoeslag van de gemeente ontvingen. Iedereen die benaderd wordt door de gemeente krijgt tien muntjes voor een avondje kermis. Die zijn niet alleen te gebruiken voor de attracties, ze kunnen ook ingewisseld worden bij de oliebollen-, snoep- en snackkraam.

Crisisfonds

Het geld dat hiervoor wordt vrijgemaakt komt uit het crisisfonds dat de gemeente Tynaarlo eerder dit jaar in het leven riep, vanwege de hoge inflatie en de stijging van de energiekosten. "Daar hebben we 500.000 euro voor vrijgemaakt, waar mensen met acute geldproblemen een beroep op kunnen doen ter voorkoming van grote schulden."