Drenthe Toen-podcast: Van Gogh in Nieuw Amsterdam, deel 3

Verrotte veenstammen in de Lange Ermerveense Slagen

In dit derde deel van een vierdelige serie over Vincent van Gogh in Nieuw-Amsterdam/ Veenoord nemen gids Bert Finke en verteller Erik Harteveld je mee naar het najaar van 1883. Vanuit het logement van Hendrik Scholte, waar Van Gogh met de trekschuit vanuit Hoogeveen naartoe was gevaren, verkende hij er de omgeving.

We weten er veel over, want Vincent schreef meer dan 20 prachtige geïllustreerde brieven aan broer Theo over wat hij hier vond en wat hij hier vastlegde. Met deze podcast- en radioserie volgen we een route In de omgeving van Nieuw- Amsterdam/Veenoord, een soort van vierkant dat begint in Nieuw-Amsterdam. In deel 3 bevinden we ons aan de zuidkant van deze route. Er ligt hier nog een laatste stukje oorspronkelijk veengebied. Vroeger heette dit gebied de Lange Ermerveense Slagen. Van Gogh legde er de kienstobben vast, 'verrotte veenstammen', zoals hij ze zelf omschrijft.