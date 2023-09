Tientallen boetes voor deelnemers scootermeeting Coevorden

De politie heeft zondag tientallen boetes uitgedeeld aan deelnemers van een illegale scootermeeting in Coevorden. Tijdens deze bijeenkomst op industrieterrein De Mars werden diverse overtredingen begaan.

Bijna vijftig boetes

Er waren zeventig scooterrijders aanwezig bij de meeting, die rond 12.40 uur voor overlast zorgde op het Coevorder bedrijventerrein. Hoeveel van hen zijn bekeurd is niet bekendgemaakt, volgens de politie zijn in totaal 49 bekeuringen uitgedeeld. Het leeuwendeel was voor deelname aan de illegale scooterbijeenkomst.