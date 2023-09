Cel- en taakstraffen voor Asser inbrekerstrio dat toesloeg in Drenthe en Friesland

De mannen pleegden de inbraken in één nacht, begin oktober 2021. Een van hen stond telkens op de uitkijk. Hij kreeg daarvoor een voorwaardelijke celstraf van negen maanden en een taakstraf van 240 uur. Zijn straf is lager dan bij de rest, omdat zijn rol aanzienlijk kleiner was.

Meer inbraken en diefstallen

Het groepje was (in wisselende samenstelling) ook verantwoordelijk voor een woninginbraak in Heerenveen en zeven bedrijfsinbraken, of pogingen daartoe, in Franeker. De oudste had ook diefstallen uit de kleedkamer van VV Leo in Loon, Achilles 1984 in Assen en een voetbalclub in Franeker op zijn geweten.