Auto's botsen op kruispunt Schoonebeek: een gewonde

In de buurt van Schoonebeek is aan het begin van de avond een ongeluk gebeurd met twee auto's. De voertuigen kwamen op de kruising van de Nieuw-Amsterdamseweg (N853) en de Kanaalweg in botsing.

Volgens een omstander is een inzittende gewond geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis. De ernst van zijn of haar letsel is niet bekend.