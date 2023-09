Twee Drenten op verkiezingslijst NSC van Pieter Omtzigt

Harm Holman uit Roden en Bart-Jan Heine uit Beilen staan op de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract (NSC) voor de Tweede Kamerverkiezingen in november.

Holman, melkveehouder en oud-CDA-raadslid in Noordenveld, is met plek 20 de hoogst genoteerde Drent op de kieslijst van partijvoorman Pieter Omtzigt. Heine is docent bestuurskunde aan de Thorbecke Academie van hogeschool NHL Stenden en staat als 33ste genoteerd.

Opvallende namen

Meest aansprekende namen op de kieslijst voor de Tweede Kamer zijn NRC-columniste Rosanne Hertzberger en Sandra Palmen. Laatstgenoemde schreef de inmiddels beruchte memo-Palmen, waarin zij waarschuwde voor de volkomen uit de hand gelopen toeslagenaffaire. Palmen staat op plek 5, Hertzberger op 17.

Verder staat voormalig CDA-Kamerlid en huidig woordvoerder van Omtzigt Nicolien Vroonhoven op plek 2. Op plaats 3 staat Judith Uitermark, strafrechter in Haarlem, die zich heeft gespecialiseerd in mediation tussen slachtoffers en daders. Op plek 4 staat voormalig ambassadeur Caspar Veldkamp. Op de kieslijst staan in totaal 44 namen.

Overal verkiesbaar