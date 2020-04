Meer mensen in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen overleden

Het sterftecijfer is landelijk in instellingen bijna verdubbeld (Rechten: ANP XTRA/Robin Utrecht)

In instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen zijn in Drenthe in week 13 en 14 (23 maart tot en met 5 april) meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Naast verpleeg- en verzorgingstehuizen gaan deze cijfers ook over gevangenissen, asielzoekerscentra en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten.

Landelijk overleden in week 14 naar schatting 1.485 bewoners van instellingen, terwijl in de eerste tien weken van 2020 nog gemiddeld 797 mensen overleden. Landelijk is het sterftecijfer in instellingen dus bijna verdubbeld. In Drenthe is het sterftecijfer 1,11 keer hoger dan normaal.

Particuliere huishoudens

Ook bij particuliere huishoudens steeg landelijk het aantal overledenen van gemiddeld 2.336 per week in de eerste tien weken van dit jaar, naar 3552 in week 14.

In Drenthe ligt het sterftecijfer de afgelopen weken ook hoger dan in de eerste tien weken van 2020. Maar in week 13 en 14 nam het aantal sterfgevallen in huishoudens wel iets af. In week 13 was het sterftecijfer 1,04 keer hoger dan normaal. In week 14 was dat 1,01 keer hoger.

Meer overledenen

In Noord-Brabant en Limburg is het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen en andere instellingen het meest omhooggegaan. In Noord-Brabant overleden in de week van 30 maart 324 bewoners van deze instellingen, bijna drie keer meer dan gebruikelijk.

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus overlijden de laatste weken sowieso meer mensen dan gebruikelijk, meldde het CBS al eerder. Volgens het RIVM was begin april in zeker 40 procent van de 2.500 verpleeghuizen in Nederland sprake van coronabesmettingen.

De onderzoekers merken op dat de hogere sterfte in instellingen als verpleeghuizen met enige vertraging volgt op de uitbraak van het coronavirus. Eind februari werd in Nederland de eerste patiënt positief getest op het virus. In verpleeghuizen en andere instellingen begon het aantal sterfgevallen op te lopen in de week van 23 maart.