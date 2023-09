Extra geld voor bevingsleed: vergoeding tot 5000 euro per persoon

Vanaf volgende week ontvangen 36.000 inwoners van het aardbevingsgebied, onder meer in het Drents-Groningse grensgebied en rond de gasopslag in Norg, extra geld van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Het gaat om bewoners die een vergoeding hebben gekregen voor immateriële schade, of deze vergoeding in het verleden hebben aangevraagd. Ze kunnen rekenen op een bedrag tussen de 1.500 en 5.000 euro per persoon.