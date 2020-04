Handballer Suelmann denkt nog niet aan stoppen

"De competitie is op een vreemde manier ten einde gekomen. Ik denk dat we voor een verrassing hadden kunnen zorgen. Dit is geen manier om te stoppen", legt Suelmann uit.

Op 14-jarige leeftijd debuteerde de dorpeling in de hoofdmacht. Met Hurry-Up promoveerde hij vanuit de eerste divisie naar de eredivisie en BENE-League. In 2011 wonnen de Zwartemeerders de enige hoofdprijs uit de clubgeschiedenis: de beker. Suelmann was in de finale tegen E&O met meer dan tien goals de grote man.

Mix

"Als m'n lichaam goed blijft, durf ik wel te zeggen dat ik verleng bij Hurry-Up. We hebben op dit moment een goede mix in de ploeg", stelt Suelmann de supporters van de Zwartemeerders gerust. In 2017 werd de linkspoot bijna topschutter van de Europese Challenge Cup. Hurry-Up strandde pas in de halve finale.

Transfers

Een nieuwe verbintenis is door Suelmann nog niet ondertekend. Door de uitbraak van het coronavirus verlopen contractonderhandelingen, net als in- en uitgaande transfer, stroef.