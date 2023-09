IMG gaat weer om tafel met Vijlbrief over 'enclave' Annerveenschekanaal

Kan Annerveenschekanaal nu écht niet toegevoegd worden aan de waardedalingsregeling in het Drents-Groningse aardbevingsgebied? Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat die vurige wens uit het dorp opnieuw bespreken in Den Haag.



Dat heeft bestuursvoorzitter Herman Korvius van het IMG toegezegd tijdens een informatieavond in Annerveenschekanaal. In zijn volgende gesprek met staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw wil hij de zorgen uit het dorp wederom aankaarten.



Het uitsluiten van de waardedalingsregeling blijft voor inwoners van het dorp niet uit te leggen. Alle omringende dorpen vallen wel onder de compensatieregeling voor in waarde gedaalde woningen, maar Annerveenschekanaal blijft een witte vlek op de kaart.