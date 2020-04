Alle voertuigen zijn weer 'thuis' op de kazerne in Havelte

Havelte is de locatie in Nederland met de meeste zware, gemechaniseerde gevechtsvoertuigen. Deze zogeheten pantserinfanterie staan sinds de uitbraak van het coronavirus stil. "Je kunt het wel een beetje vergelijken met Schiphol, daar staan nu ook de vliegtuigen aan de grond, zo staan nu ook al onze voertuigen binnen", vertelt Thomas van den Berg, majoor en woordvoerder bij de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.

"Gewoonlijk zijn al deze voertuigen wel op oefening of onderweg naar een oefening en nu staat het hier gewoon helemaal vol. Dat is wel apart om te zien", vertelt Van den Berg. Zo zou er eind maart zou nog een nieuwe missie naar Duitsland vertrekken, maar die oefening werd afgeblazen.

Groot onderhoud

Nog ongeveer twintig procent van de bezetting werkt door volgens Van den Berg. "Het is bij ons wel zo dat essentiële processen door moeten gaan. Denk daarbij aan militairen die zich klaarmaken om op uitzending te gaan, maar ook militairen die worden ingezet om de beperking van het coronavirus tegen te gaan."

Bij die voorbereiding op missies horen ook het onderhoud en herstelwerkzaamheden van de voertuigen. Daar is nu meer ruimte voor ontstaan. Sergeant Tale uit Gasselte werkt vandaag met zijn groep aan het herstellen van een Boxer, een ambulancevoertuig. "Normaal gesproken ben ik ploegcommandant. Dan begeleid ik mijn jongens op de werkvloer en zit ik vooral achter de computer om onderdelen aan te vragen. Nu ben ik meer op de werkvloer om de jongens te ondersteunen."

'De voertuigen moeten wel blijven rijden'

Tale voelt zich er goed bij. "Ik vind dit op dit moment leuker, want je doet het op dit moment echt ergens voor. De voertuigen kunnen echt in worden gezet. Zoveel mogelijk mensen zijn preventief naar huis gestuurd. Maar voor ons geldt dat niet, want de voertuigen moeten wel blijven rijden."