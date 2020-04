Emmenaar (25) probeerde vriendin te wurgen en moet nu naar kliniek

Een 25-jarige man uit Emmen die vorig jaar in mei in een kapperszaak aan de Weerdingerstraat in Emmen met een knuppel werd geslagen, omdat hij de zus van zijn aanvaller had geprobeerd te wurgen, wordt 21 april opgenomen in een kliniek in Assen.

De man wordt verdacht van poging tot doodslag en mishandeling van zijn ex, maar zijn zaak is tot op heden nog niet behandeld. Het dossier is gereed en de zaak zou vandaag worden behandeld. Vanwege de coronacrisis beslisten de rechters vandaag alleen over het voorarrest van de man. De Emmenaar was zeventien dagen na het incident met zijn ex weer op vrije voeten, maar kwam in oktober weer vast te zitten nadat hij het huisraad van zijn nieuwe vriendin in Coevorden aan gort sloeg.

Agent bij de keel gegrepen

De man verzette zich daarop tegen zijn aanhouding en greep daarbij een agent bij de keel. De Emmenaar verkeerde onder invloed van GHB. De man is inmiddels psychisch onderzocht en behoeft volgens de deskundigen een klinische behandeling. Nu er een plekje vrijkomt in een kliniek in Assen, besloot de rechter zijn voorarrest opnieuw te schorsen. De verdachte moet zich dan wel houden aan een hele waslijst aan voorwaarden, waaronder een alcohol- en drugsverbod. De man zag dit wel zitten, zei hij via een telefonische verbinding tegen de rechters.

Het voor hem goede nieuws dat hij uit de PI mag, kreeg hij via de telefoon niet meer te horen. Hij werd voortijdig door de medewerkers van de inrichting in Leeuwarden teruggezet in zijn cel. Zijn beltijd was om.