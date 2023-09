Wanneer moeten boeren hun aardappelen of mais uiterlijk oogsten? 1, 10, of 15 oktober?

Boeren moeten voor 1 oktober hun aardappels rooien, de Tweede Kamer wil dat die deadline met twee weken opschuift.

Gisteren besloot het demissionaire kabinet dat boeren in Drenthe, Groningen en Friesland hun mais wel later mogen oogsten. Hoe zit het nou precies? En waarom vormt het Noorden een uitzondering?

Het is aankomende zondag, 1 oktober. Moeten de aardappelen dan van het land?

Dat is nog even afwachten. Door nieuwe mestregelgeving moeten gewassen op zand- en lössgrond eigenlijk voor 1 oktober geoogst zijn. Daarvoor in de plaats wordt een 'vanggewas' ingezaaid. Het vanggewas zorgt er vervolgens voor dat er een kleinere hoeveelheid nitraat (een vorm van stikstof) in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit moet leiden tot minder waterverontreiniging.

Boeren zijn het niet eens met deze regels. Zij wijzen erop dat de aardappel aan het einde van de zomer nog niet volgroeid is, zeker omdat het zaaien dit seizoen later is begonnen vanwege het koudere voorjaar.

Ook de Tweede Kamer wil meer tijd voor de aardappeloogst. Zij nam gisteren een motie van de BBB en SGP aan waarin de regering werd verzocht de deadline voor inzaai van vanggewassen bij consumptieaardappelen op zand- en lössgrond twee weken op te schuiven.

Omdat het al bijna 1 oktober is, riep Caroline van der Plas (BBB) demissionair minister Piet Adema (ChristenUnie) van Landbouw op spoedig te antwoorden op de motie. Adema heeft laten weten dat hij het 'signaal van de Kamer' heeft gehoord.

Wat hij ermee doet, moet later deze week duidelijk worden. Hij wijst erop dat 1 oktober is afgesproken met de Europese Commissie. Een woordvoerder van het ministerie geeft aan dat er weinig ruimte is daarvan af te wijken. "De minister heeft deze motie dan ook afgeraden", zegt zij. "Maar we kunnen de motie ook niet zomaar naast ons neerleggen."

Dus er is kans op twee weken respijt. Zijn boeren daarom opgelucht?

Nee, niet echt. Regiobestuurder Erik Emmens van LTO Noord, tevens akkerbouwer in Zeijen, spreekt van een 'positief signaal' dat uit de Tweede Kamer komt, maar zegt ook te ageren tegen welke datum dan ook. "Wij zijn sowieso tegen kalenderlandbouw", zegt hij.