Aantal WW-uitkeringen stijgt vooral in horeca- en uitzendsector

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in maart vooral in de horeca- en uitzendsector gestegen. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In de horeca en catering steeg het aantal uitkeringen in vergelijking met februari met 22 procent. In de uitzendsector steeg dit aantal met 16 procent.

In veel sectoren, zoals de horeca, staan de werkzaamheden stil vanwege het coronavirus. Niet in elke sector stijgt het aantal uitkeringen. In bijvoorbeeld de zorg is het aantal met 1,8 procent gedaald. Alles bij elkaar nam in maart het aantal WW-uitkeringen met 2,3 procent toe (177 uitkeringen).

Corona

Het toegekende aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in maart met 45 procent gestegen ter vergelijking met februari (1.016 gevallen). Toch werden er nog 843 uitkeringen beëindigd. Dan gaat het voor ongeveer de helft om mensen die werk hebben gevonden, zegt arbeidsmarktadviseur Erik Oosterveld van het UWV. "Die vonden vooral werk in de eerste twee weken van maart, toen de coronamaatregelen nog niet waren ingevoerd."

Vorig jaar was in maart het aantal nieuwe WW-uitkeringen juist lager dan in februari 2019, namelijk 27 procent.

Meppel

In Meppel is het aantal WW-uitkeringen het hardst gestegen in Drenthe, namelijk 6,1 procent. Ook in de andere gemeenten hebben meer mensen een uitkering, behalve De Wolden en Borger-Odoorn. Daar daalt het aantal WW-uitkeringen met respectievelijk 2,8 procent en 0,2 procent.

Landelijk is het aantal mensen met een WW-uitkering in een maand tijd met 4,3 procent gestegen. Meer dan 250.000 mensen hadden in maart zo'n uitkering, ruim 10.000 meer dan een maand ervoor. In Drenthe hadden in maart 7.944 mensen een WW-uitkering, ongeveer 3,2 procent van de Drentse beroepsbevolking.