Asser 'coronaspuger' aangehouden

In Assen is woensdagmiddag een 'coronaspuger' aangehouden door de politie. De 59 jarige Assenaar werd aangehouden vanwege een ander misdrijf en spuugde daarbij naar twee politieagenten.

Dat meldt de politie. Het incident gebeurde in de wijk Marsdijk. Rond 15.00 uur werd de man op heterdaad betrapt bij het stelen van een fiets. Hij verzette zich tegen de politie en spuugde twee agenten in het gezicht. Daarbij riep hij dat hij corona had. De verdachte kreeg een spuugmasker op en werd naar het politiebureau overgebracht.

Beide agenten hebben aangifte gedaan tegen de man. Hij is verhoord en zal voor de rechter komen.

Niet de eerste spuger

De Assenaar is niet de eerste die is aangehouden voor een soortgelijk misdrijf. Eind vorige maand is in Emmen nog een man uit Oekraïne opgepakt toen hij op het station op de grond spuugde. De man riep toen naar stewards dat hij besmet was met het coronavirus. Omdat ze toen geen aangifte hebben gedaan, is het niet tot een rechtszaak gekomen.

