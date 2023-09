Tweede Kamer wil meer treinen tussen Groningen en Zwolle

De provincie Groningen schreef in juni in een brief aan demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen dat Groningen, Friesland en Drenthe onderbedeeld worden. In de nieuwe vervoersconcessie van het hoofdrailnetwerk, die geldt van 2025 tot en met 2033, wil het ministerie geen extra intercity's laten rijden tussen Groningen en Zwolle. RTV Noord schrijft dat volgens Heijnen onderzoek nodig is "om inzichtelijk te maken welke maatregelen noodzakelijk zijn en wat de kosten daarvan zijn."