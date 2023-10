Midden-Drenthe krijgt mogelijk lokale omroep

Midden-Drenthe is een van de weinige gemeenten in Nederland waar geen lokale omroep actief is. Daar komt mogelijk verandering in. Vanuit Omroep Assen wordt gekeken naar de mogelijkheden, de gemeente ziet de komst wel zitten.

"Midden-Drenthe heeft nu niks", zegt Ger de Vos, voorzitter van Omroep Assen. Zodra er mensen zijn gevonden die enthousiast zijn om aan de gang te gaan met lokaal Midden-Drents nieuws, kunnen ze onder de paraplu van Omroep Assen meters maken. "Ze kunnen morgen beginnen", zegt De Vos. Dat zal dan eerst via de kanalen van Omroep Assen zijn. "Daarna gaan we kijken of we een zendmachtiging aan moeten vragen en of er eventueel een eigen locatie moet komen."

Lokaal nieuws

De afgelopen jaren is De Vos druk geweest met het beter op de kaart zetten van Omroep Assen. De omroep maakt inmiddels programma's vanuit het gebouw van RTV Drenthe in Assen. "Lokale zenders waren vroeger hobbyclubjes die plaatjes draaiden. Maar nu heeft het ook een rol in de nieuwsvoorziening", vertelt De Vos.

"Er is tegenwoordig zoveel nieuws dat van alle kanten over je heen komt", vervolgt hij. "Maar mensen willen soms juist weten dat er een wijkfeest is. Ik hoor wel eens dat mensen bewust kiezen voor nieuws van dichtbij. Soms weet je niet dat er een concert is in het buurthuis om de hoek, maar wel van alles over een aardbeving in Marokko."

Dat lokale nieuws op wijk- en dorpsniveau hoopt De Vos dus ook vanuit Midden-Drenthe te gaan brengen, qua oppervlak de grootste gemeente in Drenthe. Vooral in het noorden van de gemeente ligt de focus wat meer op Assen, terwijl de zuidelijkere dorpen zoals Nieuw-Balinge meer op Hoogeveen zijn georiënteerd. Kun je alle dorpen bereiken met een gemeentelijke omroep vanuit Assen? De Vos steekt zijn zoektocht breed in. "We hopen op mensen uit alle drie de hoofdkernen: Smilde, Beilen en Westerbork. Wij zoeken bestuursleden, maar belangrijker is nu eerst mensen vinden die radio willen maken, presentatoren, technici en mensen voor de onlineredactie."

Gemeente

De gemeente Midden-Drenthe liet eerder al weten positief te staan tegenover het opzetten van een publieke omroep. Het gemeentebestuur ziet de meerwaarde ervan in. "Goede lokale nieuwsgaring is belangrijk, ook voor de werking van de lokale democratie."