Op ontdekkingstocht in eigen tuin

Al enige tijd is het advies om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Gelukkig is er rondom je huis ook genoeg te beleven. Neem de tijd en ga op zoek naar dierensporen.

Voetafdrukken van dieren worden ook wel prenten genoemd. Als je weet waar je kijken moet, kun je dankzij die prenten en andere sporen veel te weten komen over de dieren in jouw buurt.

Rijtjeswoning in een doorsnee dorp

In een blog vertelt boswachter Aaldrik Pot over de sporen die hij in de tuin achter zijn rijtjeswoning in een doorsnee Drents dorp aantreft. Eerst heeft hij zijn achtertuin diervriendelijk gemaakt: tegels eruit en een appelboom en vlinderstruik erin, klimop tegen de schutting, een waterschaal voor de vogels en voer in het voederhuisje.

Tot slot worden de mussen elk jaar verwend met een paar scheppen scherp zand voor een zandbad.

Lees ook: Op weg naar nieuwe avonturen met Het Prentenboek

Prikkelend bezoek

En dan dient het eerste bezoek zich al snel aan: een egel. De kleine, zwarte drollen tussen de planten met onverteerbare resten van insecten erin doen zijn aanwezigheid vermoeden. Maar de prenten in het zandbad voor de mussen laten er geen twijfel over bestaan. De karakteristieke afdrukken hebben wat worstachtige tenen en soms lange nagels. De afdrukken van de verschillende voeten staan altijd dicht bij elkaar.

Ben je benieuwd wat Pot nog meer in zijn achtertuin aantrof en wat jij misschien ook wel in jouw tuin kunt vinden? Lees dan zijn blog Spoorzoeken in eigen tuin.

Lees ook: Welke dieren leven in jouw tuin?