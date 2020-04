WMD: Meer watergebruik in Drenthe

Tot nu toe is in april het watergebruik 8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de WMD. Tot nu toe wordt er gemiddeld 89.000 kubieke meter water per dag verbruikt. In dezelfde periode vorig jaar ging het om 82.425 kubieke meter.

"We zien een stijging, die niet uitzonderlijk is gezien de weersomstandigheden, coronamaatregelen en de feestdagen", zegt woordvoerder Annemoreen Ooms van WMD. Vooral in de avonduren is er volgens Ooms een piek te zien in Drenthe. "Dan gaan veel mensen hun tuintjes besproeien."

Corona

Ooms zegt dat je wel kunt zien dat mensen hun gedrag hebben aangepast vanwege het coronavirus. Vooral 's morgens. Er is normaal gesproken een piek te zien in de ochtend, omdat veel mensen bijvoorbeeld douchen voordat ze naar hun werk gaan. De piek is er in deze coronatijd volgens Ooms nog steeds wel, maar later dan normaal en de piek duurt iets langer. "Het is vergelijkbaar met een normale zondag."

Thuiswerken of meer de handen wassen heeft volgens haar niet tot meer watergebruik geleid.

Vitens

Niet alleen de WMD ziet een toename in het watergebruik. Vitens, die ook aan Meppel drinkwater levert, zag in maart een toename in het watergebruik van 1 miljard liter. Dat is 2,5 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste veertien dagen van april werd opnieuw 1 miljard liter meer gebruikt, een stijging van 7 procent in vergelijking met vorig jaar. Onder meer door de droogte roept ze haar klanten op om zo zuinig mogelijk met het water te zijn.

WMD vraagt om bewust met water om te gaan. Ooms: "Drinkwater hebben we allemaal nodig. Dus denk na!"