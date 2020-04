Provincie: extra vergunning voor koeien in de wei niet nodig

Een aparte vergunning om de koeien de wei in te sturen is niet nodig (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Boeren kunnen opgelucht ademhalen: de provincie Drenthe heeft besloten dat er geen extra vergunning nodig is om koeien de wei in te sturen.

Onder veehouders heerste de afgelopen maanden onzekerheid door onduidelijkheid over de regels rondom beweiden. Milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu wilden dat de provincie Drenthe boetes uit zou delen aan bedrijven die geen vergunning hebben voor beweiden en bemesten van hun land.

'Beweiden gunstiger voor stikstofemissie'

Maar een aparte vergunning om de koeien de wei in te sturen is niet meer nodig, maakte de provincie Drenthe vandaag bekend. Alle provincies hebben laten weten dat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Zij redeneren dat boeren in hun stalvergunning al een vergunning hebben voor het houden van hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. 'Beweiden kan daardoor niet leiden tot meer uitstoot dan al in de stalvergunning is beoordeeld', schrijft de provincie.

Gedeputeerde Henk Jumelet stelt dat de Nederlandse samenleving eraan hecht dat vee in het landschap aanwezig is en zichtbaar blijft. "Beweiden is ook in termen van stikstofemissie gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee, waarbij urine en vaste mest vermengd raken in de stal. In dat proces komt er stikstof vrij", zegt hij.

Hobbels in het dossier

Handhavingsverzoeken van bijvoorbeeld milieuclubs die bij de provincies zijn binnengekomen, worden afgewezen. "Wij zijn blij dat deze onzekerheid voor onze achterban is weggehaald en volgen de motivatie van onze gedeputeerde. Dit biedt perspectief, ook al zijn er nog de nodige urgente hobbels te nemen in dit dossier", aldus Jan Bloemerts van boerenorganisatie LTO Noord.

MOB zegt ook blij te zijn met het besluit, onder andere omdat het voor koeien beter is dat zij de wei ingaan. Wel stelt de milieuorganisatie dat de provincie ook het bemesten in de vergunning had moeten opnemen. "De vergunning is nu nog niet compleet", stelt zij.

Over de vergunningsplicht voor bemesten is door de provincie nog geen besluit genomen. "Een oplossing daarvoor is in de maak", zegt een provinciewoordvoerder. "Het vergt tijd om een juridisch houdbaar besluit te nemen."

Daarnaast bevestigt de provincie dat het hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland doorgaat. Wanneer daar meer over bekend wordt, is onduidelijk.

