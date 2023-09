Schouwburg Ogterop in Meppel kan verbouwd worden: raad is akkoord met 20 miljoen

Schouwburg Ogterop in Meppel gaat op de schop. En dat is eigenlijk een understatement. Voor bijna 21 miljoen wacht het theater een grondige verbouwing. De gemeenteraad is daar zojuist mee akkoord gegaan.

Het huidige gebouw is namelijk op. Na vijftig jaar is het theater verouderd. Zo kampt het toneel in de grote zaal al jarenlang met problemen en achterstallig onderhoud met onder meer lekkages als gevolg. Ook voor de andere zaal in de schouwburg zijn er problemen. Zo wordt het laden en lossen van producties voor deze kleine zaal, op de eerste verdieping, levensgevaarlijk genoemd. Voor artiesten is het ook niet zo fijn: voor deze zaal is niet eens een eigen kleedkamer. Daarnaast kunnen de twee zalen niet tegelijk volgeboekt worden, vanwege geluidslekkages. Je kan in de ene zaal de andere zaal horen. Het idee is om de kleine zaal te verhuizen naar de begane grond.