Voedselbankklanten in Emmen krijgen hun pakket niet meer thuis

Vrijwilligers van de voedselbank konden hun werk niet meer doen, omdat zij vaak binnen de risicogroep van het coronavirus vallen. De gemeente Emmen schoot de Voedselbank Zuidoost-Drenthe te hulp. De pakketten werden door nieuwe vrijwilligers deur aan deur afgeleverd, maar nu blijkt dit niet meer haalbaar.

Te ingewikkelde logistiek

Harrie Timmerman van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe legt uit dit niet komt door een gebrek aan vrijwilligers, maar dat een te ingewikkelde logistiek de reden is. "We hadden afgelopen tijd verschillende auto's van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het pad. Vrijwilligers moesten soms lang zoeken naar adressen, of sommige klanten waren niet thuis. Even bij de buren afgeven kan vaak niet, omdat schaamte natuurlijk een rol speelt. Het vergde onze vrijwilligers te veel tijd."

Daarom heeft de voedselbank nu besloten om een aantal uitgiftepunten samen te voegen, waar de pakketten afgehaald kunnen worden. "Om toch de voedselbankklanten tegemoet te komen."

Problemen

Bij RTV Drenthe kwamen meldingen binnen van inwoners die problemen hebben om bij zo'n ander uitgiftepunt te komen, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben. Zo moeten klanten uit Nieuw-Amsterdam en Veenoord nu naar Emmen en kan het pakket niet in het eigen tweelingdorp worden opgehaald. "Ik heb ook telefoontjes gehad. Ik wil dan toch tegen die mensen zeggen: probeer iets te regelen. Laat het pakket ophalen door iemand die bijvoorbeeld wel een auto heeft. Een oproep dus om een beetje creatief mee te denken in deze, ook voor ons, moeilijke tijd", aldus Timmerman.

"Alle klanten zijn gisteren geïnformeerd over de samengevoegde uitgiftepunten, maar ik heb gehoord dat het een paar mensen vandaag niet gelukt is om hun pakket op te halen. Daarvoor zoeken we per geval een passende oplossing en we proberen dat iedereen morgen zijn pakket heeft."

