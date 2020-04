Is ondernemend Drenthe klaar voor de 1,5-metermaatschappij?

De Markt in Assen staat er al weken leeg bij nu de horecazaken dicht zijn. Achter de schermen zijn ondernemers druk bezig. Ze proberen nu te overleven door acties zoals afhaalservices, maar ze kijken ook naar de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit in een anderhalvemetersamenleving? Mogen er maar zes mensen in een zaak komen? Of zijn er andere maatregelen die getroffen kunnen worden?

Veilige plek

Bij het nieuwe Autentieq in Assen is plexiglas tussen de terrastafels geplaatst. "We hebben met elkaar bedacht wat we allemaal kunnen doen in die nieuwe wereld die gaat ontstaan", meent eigenaar Geert te Velde. "Die schermen zie je al heel veel in winkels en dat willen wij ook bieden aan onze gasten. Zowel op het terras als binnen tussen de tafels, zodat we een veilige plek creëren voor onze gasten en voor onze werknemers."

De zaak is vanaf januari nieuw open. Dat de deuren nog geen twee maanden erna alweer moesten sluiten, heeft veel impact gehad op het bedrijf, vertelt Te Velde. "Je investeert in een bedrijf dat je in december hebt overgenomen. In januari knap je op en eind januari ga je open. En dan moet je ineens op een zondag na een persconferentie dicht."

Maar de ondernemer is niet bij de pakken neer gaan zitten. Het plexiglas is gisteren geleverd, maar alleen dat stukje plastic is niet voldoende denkt hij. "Je zult ook maatregelen in je zaak moeten nemen. Je moet je afvragen waar mensen de handen kunnen wassen of desinfecteren en zo moet je over veel meer nadenken. We zijn nu met onze kassaleverancier aan het nadenken over een systeem waarmee je met een QR-code zelf aan tafel invult wat je wilt eten, het bonnetje er bij de printer weer uitkomt en de medewerker dan maar één keer aan tafel komt."

Richard Saptenno en Josh Hassing in hun kapperszaak in Odoorn (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Onmogelijke anderhalve meter afstand

Richard Saptenno en Josh Hassing hebben een kapperszaak in Odoorn. Om hun beroep uit te oefenen is 1,5 meter afstand houden praktisch onmogelijk. "Als kapper moet je wel dichtbij iemand staan, zitten en eromheen werken. Je moet mensen ook aanraken om het haar te kunnen knippen. Dus die 1, meter tussen een kapper en een klant is onmogelijk. Dat is niet te doen."

Stel dat de kapperszaak van Saptenno en Hassing over een paar weken weer open mag, dan heeft het stel al wel maatregelen getroffen. "Klanten onderling zetten we meer dan 1,5 meter bij elkaar vandaan. Wij werken hier met z'n tweeën en kunnen in de zaak op een afstand van 4 tot 5 meter uit elkaar gaan werken."

Daarnaast zijn de Odoorner kappers van plan om gezichtsmaskers te gaan gebruiken. "En iedere klant krijgt een eigen kapmantel, die na die tijd de was ingaat. We laten tien minuten tijd zitten tussen klanten, om alles te desinfecteren: het gereedschap, de stoel en natuurlijk moeten we onze handen wassen." De twee denken dat het nog wel even duurt voor ze weer open kunnen. "Ik ben bang dat we ook in mei nog wel dicht moeten zijn", aldus Saptenno.

De tekst gaat door onder de video

Eenrichtingsverkeer in de supermarkt

Bij de supermarkt in Beilen is een speciale looproute in het leven geroepen. Daar heeft de eigenaar met stickers op de grond aangegeven op welke manier klanten het makkelijkst de winkel door kunnen komen zonder tegenliggers tegen te komen. "Onze gangpaden zijn nu ineens heel smal. En het elkaar voorbij gaan en het passeren, dat was voor ons wel een dilemma. Toen dachten wij: wat als ze nou allemaal achter elkaar aan lopen, dan komen ze elkaar niet tegen en dan blijft die 1,5 meter makkelijker gewaarborgd", vertelt Matthijs Mulder van de winkel.

En bij extreme drukte zoals in de piekuurtjes, dan zet de supermarktketen ook een verkeersregelaar in. "We zijn hier in het begin van de coronatijd mee begonnen en je ziet dat het al aardig ingeburgerd is. Op één plek hebben we echt een verkeersregelaar staan. Linksaf is naar de zuivel en bij rechtsaf kies je voor de rest van de winkel. Vooral op drukke momenten is dat wel even nodig."

Thuiswinkel

De supermarkt werkt ook nog aan andere plannen om de winkel 'corona-proof' te maken. Zo kunnen er nog schotten tussen de wachtrijen bij de kassa's geplaatst worden en heeft het geholpen bij het opzetten van de webshop thuiswinkelbeilen.nl, waar lokale ondernemers de handen ineen slaan. "Op de website kunnen ondernemers gratis hun producten aanbieden omdat veel mensen niet kunnen of willen winkelen op dit moment", vertelt Marc Bosscha, voorzitter van de ondernemersvereniging.

Iedere dag komen er op de website nog nieuwe producten bij. Ongeveer 24 ondernemers zijn ondertussen aangesloten. "We waren al met een aantal mensen bezig om het centrum van Beilen meer op de kaart te zetten. Dit is één van de punten die daar vervolgens uitkwam. Het loopt goed, het heeft bestaansrecht, dus weg doen we wanneer de maatregelen versoepelen de site zeker niet. Je ziet dat die 1,5 metereconomie ons toch dwingt om over andere oplossingen na te denken dan om al het winkelend publiek fysiek naar het centrum te halen."

De verkeersregelaar in de supermarkt wijst winkelend personeel de weg (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Lees ook: